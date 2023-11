Ecologicamente virtuosi. I Comuni del Forlivese svettano tra i ’ricicloni’

Sono stati premiati a Reggio Emilia, in occasione dell’Ecoforum 2023, i ’Comuni Ricicloni’ dell’Emilia Romagna, appuntamento annuale per discutere con gli attori protagonisti di economia circolare, smaltimento rifiuti e recupero di materie prime di Legambiente Emilia Romagna. Premiati i comuni più virtuosi in questa 16ª edizione, presentati da Laura Brambilla, responsabile nazionale della campagna per Legambiente e Paola Fagioli di Legambiente Emilia-Romagna. Nella categoria dei comuni sotto i 5mila abitanti, i premiati quest’anno sono stati Civitella, che si è confermata al primo posto, Maiolo (Rimini) e Borghi (nel Cesenate). Anche nella categoria ‘Minor Quantitativo di Rifiuto Urbano prodotto’ a vincere è stata ancora Civitella. Un trittico tutto forlivese si è aggiudicato il premio ‘Minor Quantitativo di Rifiuto Urbano prodotto’ per i Comuni tra i 5mila e i 25mila abitanti: Predappio, Forlimpopoli e Meldola. Forlì è stata premiata, dopo Casalecchio di Reno, fra i comuni con oltre 25mila abitanti, per il ‘minor quantitativo di Rifiuto Urbano prodotto’. All’interno del dossier sono state presentate anche le ‘Buon Pratiche’ promosse dai Comuni dell’Emilia-Romagna in materia di riduzione dei rifiuti e promozione della raccolta differenziata.

L’indagine si è concentrata in particolare sulla riduzione dell’usa e getta nelle mense scolastiche e nelle sagre, sulle modalità di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei rifiuti tessili, sulle attività di bonifica dell’amianto e sugli acquisti verdi delle Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda l’abolizione della plastica monouso, solo 16 Comuni hanno segnalato di aver adottato una delibera per l’eliminazione dell’usa e getta in plastica. In materia di raccolta dei ’Reee’, solamente 9 Comuni hanno dichiarato la presenza di punti raccolta per rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche. Più positivo il quadro sulla raccolta di oli esausti e di materiali tessili usati, con rispettivamente 53 e 51 Comuni in cui è presente un punto di raccolta dedicato.

Matteo Bondi