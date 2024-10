Ecomuseo Idro, in arrivo fondi dalla Regione

La Regione Emilia Romagna investe 900mila euro per sostenere 17 tra musei, raccolte, luoghi culturali, case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna e anche Idro, l’ecomuseo delle acque di Ridracoli, gestito dalla coop Atlantide, rientra tra i beneficiari del bando.

"Con questo bando – commenta l’assessore regionale a Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori – la Regione offre un contributo significativo a sostegno di quelle realtà private che con le loro attività incrementano la qualità dell’offerta culturale del territorio, facendo crescere la ricca e diversificata programmazione del nostro sistema museale regionale. Questo intervento vuole segnare una spinta sempre più decisa nella direzione del miglioramento dell’offerta di servizi culturali rivolta a musei e luoghi di cultura privati accreditati o meno al Sistema museale nazionale in entrambi i casi coinvolti da attività di valorizzazione, educative, di mediazione, di studio e di ricerca sui patrimoni tali da soddisfare principi di rilevanza e interesse regionale". Nello specifico di Idro – che ha già ricevuto un premio europeo in Portogallo nel 2006 e dal 2009 si fregia del titolo di ‘museo di qualità’ da parte della Regione – ha declinato soprattutto il tema dell’acqua. Grazie al server wi-fi e alla cablatura delle reti centralizzata, i contenuti saranno aggiornati continuamente, anche tramite le collaborazioni con il Parco nazionale, gli altri enti e gli operatori. "Il Museo dispone di cinque diverse esposizioni permanenti – precisa Andrea Quadrifoglio di Atlantide - e ospita regolarmente mostre temporanee. Il Museo è Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna. Le guide ambientali escursionistiche che operano nello staff sono inserite nell’elenco di guide che aderiscono alla Carta Europea del Turismo sostenibile adottata dal Parco nazionale".

Nel programma triennale di attività 2024-2026, nel primo anno, saranno realizzati una nuova mappa di Idro; un kit per bambini, una versione inglese del sito web, la revisione contenuti monitor e touch screen, travestimenti/costumi di scena e uno spazio per bambini per animazione e attività didattiche. "Nel triennio sono previsti – conclude Quadrifoglio – l’allestimento percorso in esterno per bambini; la realizzazione cartellonistica informativa/totem e l’organizzazione di un grande evento annuale in occasione della Giornata mondiale sull’acqua. Solo a metà ottobre la giunta regionale pubblicherà l’importo destinato al progetto".

Oscar Bandini