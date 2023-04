Economia, ambiente, lavoro: spazio ai giovani

Incontri, progetti, momenti conviviali. Sono molte le iniziative che, in queste settimane, hanno coinvolto i giovani forlivesi. Al liceo classico Morgagni, Carlo Cottarelli ha incontrato oltre 200 studenti del liceo e dell’istituto tecnico Matteucci: attualmente senatore, è noto come ex commissario sulla spending review ed ex dirigente del Fondo Monetario internazionale. L’evento è stato organizzato dal Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici e si è sviluppato in un botta e risposta fra gli studenti e Cottarelli. Sono emerse così le principali problematiche a livello nazionale ed internazionale: dagli effetti della pandemia e della guerra sull’economia, alle questioni legate al deficit pubblico e all’inflazione, fino all’impatto dei criteri di sostenibilità nei processi produttivi.

A proposito di ospiti eccellenti, alla scuola media Maroncelli gli alunni delle classi 1ª E e 3ª C hanno incontrato lo scrittore berlinese Boris Pfeiffer. L’autore di libri per ragazzi, tu per tu con gli studenti ha risposto alle curiosità e ha seguito la recita in lingua tedesca ispirata al suo libro ‘Geisterdiebe’ curata dalla docente Bettina Tanzen.

Si è svolta al liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, invece, la ‘fiera del baratto’ che ha coinvolto quasi 200 studenti. Gli studenti hanno portato indumenti, borse, bigiotteria, oggetti sportivi, cancelleria e li hanno barattati con altri oggetti dei loro compagni. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione scolastica ‘Mondo sano’, costituita nel liceo sin dal 2018 a seguito di un percorso di educazione all’imprenditorialità cooperativa promosso da Confcooperative Emilia-Romagna.

Un pranzo speciale quello preparato per Confartigianato dai ragazzi di Ristorando, laboratorio di cucina di Techne, l’ente di formazione di proprietà dei Comuni di Forlì e di Cesena che ha dato avvio, già da tempo presso la sua sede di Forlì, al laboratorio di cucina Ristorando, in cui una quindicina di ragazzi con disabilità ogni settimana si cimentano in attività pratiche di cucina domestica, supportati da docenti qualificati ed esperti del settore. In occasione del pranzo i ragazzi, diventati cuochi, camerieri e baristi, si sono cimentati anche in una entusiasmante presentazione di se stessi e delle loro storie di vita.