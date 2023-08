Economia, crescita tra le incertezze Pesano alluvione e inflazione

Si consolida la crescita economica del dopo-Covid nel nostro territorio, malgrado i segnali negativi sul fronte dell’agricoltura (anche a seguito dell’alluvione) e le incertezze del settore turistico. Il quadro emerge dal rapporto della Camera di commercio della Romagna per le provice di Forlì-Cesena e Rimini. I principali indicatori economici fanno registrare segnali positivi: produzione e fatturato manifatturiero,volume d’affari delle costruzioni, vendite del commercio al dettaglio, esportazioni, fatturato del turismo, presenze turistiche e saldo positivo dei rapporti di lavoro dipendente. "Note stonate, il calo delle imprese attive e l’aumento delle ore di cassa integrazione – rileva la Camera di commercio – In tale contesto, si inserisce, da un lato, la diminuzione del credito alle imprese, dall’altro, la crescita, pur in rallentamento, ancora alta dell’inflazione, che può costituire un freno alla ripresa". L’agricoltura purtroppo pagherà duramente gli effetti delle calamità naturali, in termini di produzione lorda vendibile e superficie coltivata. Gli effetti negativi si allargheranno a tutto il settore agroindustriale e dunque "sarà poi necessario attendere i dati aggiornati al secondo trimestre di variabili quali congiuntura ed export per comprendere eventuali ripercussioni di tale fenomeno sul tessuto economico del territorio".

A livello previsionale, le ultime stime relative al valore aggiunto complessivo del territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini per il 2023 sono positive, simili a quelle precedenti, con un incremento annuo inferiore a quello regionale e al dato nazionale; aumento confermato anche nel 2024, pur con una variazione inferiore. Al primo gennaio 2023 la circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna, che interessa le province di Forlì-Cesena e di Rimini, ha una superficie complessiva di 3.300 kmq e comprende 57 comuni; la popolazione residente ammonta a 728.952 abitanti, di cui l’11,1% ha nazionalità straniera. Nel 2021 la stima del valore aggiunto nominale (dati Istituto Tagliacarne) del territorio Romagna è pari a 20,8 miliardi di euro (+6,3% sul 2020) mentre il valore aggiunto nominale pro capite ammonta a 28.460 euro; l’export complessivo dell’anno 2022 ammonta a 7,5 miliardi di euro (+13,2% annuo) mentre nel 1° trimestre 2023 risulta essere di 1,9 miliardi di euro (+7,5% sullo stesso periodo dell’anno precedente). Al 30062023 risultano attive 70.329 imprese (sedi), in calo rispetto al 30062022 (-2,2%). L’imprenditorialità è particolarmente diffusa: 96 imprese attive ogni mille abitanti (89 in Emilia-Romagna, 87 in Italia). I principali settori di attività economica del territorio Romagna sono, nell’ordine, il Commercio (22,7% del totale delle imprese attive), le Costruzioni (15,0%), Agricoltura e pesca (11,9%), Alloggio e ristorazione (10,5%), le Attività immobiliari (8,4%) e l’Industria Manifatturiera (8,2%). 7.503 imprese (-4,0% rispetto al 30062022). Nel primo trimestre 2023 crescono le esportazioni in provincia di Forlì-Cesena (pari a 1.157 milioni di euro): +7,0% rispetto ai primi tre mesi del 2022, superiore alla variazione regionale (+4,5%) ma inferiore a quella nazionale (+9,8%). Riguardo ai principali prodotti, aumentano le esportazioni delle navi e imbarcazioni (+55,5%, 7,3% del totale), dei prodotti di colture permanenti (+25,5%, 6,1%), degli articoli in materie plastiche (+7,7%, 5,4%), delle altre macchine per impieghi speciali (macchine specifiche di utilizzo nei vari comparti manifatturieri) (+25,7%, 5,4%) e delle calzature (+11,0%, 5,2%); diminuiscono, invece, le esportazioni dei mobili (-11,5%, 8,9%), dei tubi, condotti, profilati cavi e accessori in acciaio (-14,5%, 8,3%) e, lievemente, degli articoli sportivi (-0,4%, 6,4% del totale). In crescita l’export nei principali Paesi, rappresentati da Francia (+13,8%, 16,7% del totale), Germania (+3,5%, 12,7%), Stati Uniti (+4,8%, 7,3%) e Spagna (+18,4%, 6,3%). Positivo il saldo commerciale (differenza tra esportazioni e importazioni) fatto registrare nei primi tre mesi dell’anno: +571 milioni di euro (+29,3% rispetto al saldo gennaio-marzo 2022).

Le previsioni sul valore aggiunto, l’indicatore che registra la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi, stimano per la Romagna un incremento annuo pari allo 0,7% (dati Prometeia, 1,2% Emilia-Romagna, 1,2% Italia) mentre il 2022 si era chiuso con incremento tendenziale del 4,6%. Un elemento indicativo dello scenario difficile nel quale siamo immersi è quello relativo al calo t rispetto a quanto previsto negli scenari precedenti (+0,8%, aprile scorso). Tra le due stime (luglio e aprile) si registrano delle differenze sia in termini positivi, come nel caso delle costruzioni (+5,8%, rispetto al +2,2% stimato in precedenza) e dei servizi (+2,0% rispetto al +1,0% precedente), sia, soprattutto, in termini negativi, come in agricoltura (anche per ‘l’effetto alluvione’) (-5,2%, rispetto al -0,5% precedente) e sia nell’industria (-3,3%, rispetto al +0,2% precedente). Per il 2024 si conferma l’aumento del valore aggiunto che, sulla base delle ultime stime, dovrebbe segnare una variazione annua sempre del +0,7% (+0,7% anche in Emilia-Romagna e +0,6% in Italia).

