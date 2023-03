Economia, gli esperti fanno il punto

Corredata di tavola rotonda fra i sindaci della Romagna e di analisi di esperti, si svolgerà domani alle 15, la presentazione del Rapporto sull’Economia realizzato dalla Camera di commercio della Romagna col sostegno della Fondazione Carisp Forlì. Si parte col dibattito a cui partecipano Gian Luca Zattini, Enzo Lattuca e Jamil Sadegholvaad, rispettivamente sindaci di Forlì, Cesena e Rimini. A seguire, il focus sulle dinamiche territoriali di Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna (foto). Quindi due relazioni, la prima dal titolo ’Pubblico e privato, differenti ma alleati per un nuovo modello di sviluppo’, a cura di Alberto Mingardi (Università Iulm di Milano), il secondo di Roberto Battiston (Università di Trento), sul tema ’La Space Economy per l’innovazione e lo sviluppo in Romagna’. Conclude Vincenzo Colla, assessore regionale.