Economie locali sostenibili: ecco gli incontri per promuovere cibo sano e corretti stili di vita

Continua nelle vallate forlivesi dell’Appennino l’iniziativa ‘BenEssere alimentare e corretti stili di vita: Creiamo sinergie’, nell’ambito del progetto del Gal L’Altra Romagna, realizzato dall’Unione dei Comuni della Romagna forlivese. Agli incontri sono invitati cittadini, operatori economici, associazioni, istituzioni e studenti per elaborare insieme un patto per costruire una comunità consapevole, connessa e competente, dove ogni voce contribuisce a creare un ambiente di vita sano e gratificante, per chi lo vive e per chi lo visita.

In ogni vallata si terrà un incontro per tutti gli abitanti di quei comuni: il primo è programmato oggi alle 15 nella sala comunale di Civitella di via Roma 19, per i comuni della valle del Bidente: Meldola, Civitella, Galeata e Santa Sofia. Domani, sempre alle 15, l’incontro si terrà nella sala don Francesco Ricci di via Roma 36 a Premilcuore, per Predappio e Premilcuore nella valle del Rabbi. Giovedì 30 alle 15 l’appuntamento si sposta nella valle del Montone, nel Teatro Iris Versari di Portico per Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano e Portico. Lo stesso giorno, ma la sera alle 20.30, a Tredozio nell’ex sala del Centro visite di via Fabroni 30, anche per Modigliana nella valle del Tramazzo-Marzeno. Venerdì 31 l’incontro si sposta in pianura, nella sala del consiglio comunale di Forlimpopoli, anche per Bertinoro.

Spiega Luigi Barilari, dell’ufficio turistico di Castrocaro (nella foto): "Lo scopo del progetto è di sviluppare nuove opportunità alla luce di un’economia locale sostenibile, nata nel territorio per il territorio, all’interno di un percorso di marketing e valorizzazione turistica ed esperienziale".

q.c.