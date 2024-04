"Edda? Figura complessa. Servono ancora ricerche"

Il circolo ‘Aurora’ (ex Scranna) in corso Garibaldi 80 ha ospitato la presentazione di ‘Edda. Sangue di famiglia. Amore, odio e perdono’. L’autore Maurizio Sessa – giornalista della ‘Nazione’, scrittore e saggista – ha dialogato con Marco Bilancioni, caposervizio del Carlino Forlì. Protagonista del volume è la figlia primogenita di Benito Mussolini: la sua figura viene rievocata con numerose testimonianze e fonti storiche – comprese due lettere inedite – senza tacere gli aspetti controversi (come la sua ammirazione per Hitler) e intrecciandone la vita con quella di numerosi altri personaggi. Oltre al padre e la madre (donna Rachele), c’è il marito Galeazzo Ciano, giovanissimo ministro degli Esteri che votò ‘contro’ Mussolini nel gran consiglio del fascismo: scelta che portò alla caduta del regime, all’arresto del duce e, poi, alla fucilazione di Galeazzo. L’opera tocca poi anche il dopoguerra.

"La figura di Edda è interessante – ha detto Sessa –. Confesso di non essermi fatto un’idea univoca: credo però che molti abbiano sottovalutato la sua complessità e anche quella del marito. Non escludo di tornare a occuparmi di lei in futuro, mi piacerebbe. Ci tengo a sottolineare l’importanza dei documenti: la storia va approfondita con quelli, anche citando fonti che divergono tra loro".

La prima parte del volume è piena di rimandi alla Forlì di inizio Novecento: del resto Edda Mussolini nacque nel capoluogo nel 1910. Si parla anche della Predappio contadina in cui crebbe la madre Rachele e delle file socialiste forlivesi tra le quali si muoveva un giovane Benito.