Edda, la signora Moka Rica L’ultimo saluto a 91 anni

Una storia forlivese fatta di passione e lavoro quella di Edda Valli, moglie di Franco Carella della Moka Rica, scomparsa martedì a 91 anni.

Tutto ha inizio nel 1950, quando Silvio Carella fonda la Moka Rica, in un magazzino di pochi metri in centro a Forlì, insieme al figlio Franco, deceduto nel maggio del 2010. La piccola ditta si espande e diviene conosciuta in Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo.

Edda Valli, proprio nel gennaio del 1950 apriva, insieme al marito, l’attività di torrefazione e rivendita di caffè in via dei Filergiti. "Il negozio è la mia vita" diceva Edda, con il profumo inebriante del caffè nell’ambiente e lei dietro al banco ad accogliere i clienti.

"Mia mamma ha trascorso gran parte della sua vita nella rivendita – ricorda la figlia Franca Carella, 65 anni, anche lei impegnata in azienda –, attiva, felice e sorridente con il suo immancabile rossetto rosso. Di lei ho il ricordo di una donna dolce e speciale".

Una protagonista del commercio forlivese, premiata nel dicembre 2014 dall’allora sindaco Davide Drei nella sala della giunta comunale, per gli oltre 60 anni di gestione della "Coffee House" Moka Rica.

Una carriera iniziata negli anni difficili del secondo dopoguerra, con passione e dinamicità e proseguita con un impegno e una dedizione quotidiana. L’azienda, che ha sede in via Don Servadei, esporta in Europa e Canada, e ha legato il proprio nome, dal 1988 al 1995, anche alle vicende del Volley Forlì, con la storica promozione in A2 nella stagione 198990.

Il rito funebre di Edda Valli si svolgerà nell’abbazia di San Mercuriale, domani alle 10.30, a pochi metri dal negozio frequentato da tanti forlivesi.

Gianni Bonali