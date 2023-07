Edda Mussolini segreta: "First lady sì, ma contadina. In città era diventata ‘la mata’"

Forlì, 30 luglio 2023 – Perché Edda Mussolini, ritenuta da tutti gli storici la figlia prediletta del duce, non è sepolta nella tomba di famiglia nel cimitero di San Cassiano a Predappio, accanto al padre Benito e alla madre Rachele Guidi, come tutti gli altri figli, ma nel cimitero della Purificazione di Livorno, accanto al marito Galeazzo Ciano? A questa e a tante altre domande cerca di rispondere lo scrittore e giornalista della Nazione Maurizio Sessa, fiorentino, nel suo libro ‘Sangue di famiglia’, edito da Medicea (656 pagine a 28 euro), con sottotitolo ‘Edda Ciano Mussolini. Amore, odio e perdono’. Sessa definisce Edda "figlia della miseria" e "musa inquieta del fascismo".

Maurizio Sessa, il libro nasce dal rinvenimento di due lettere inedite di Edda riguardanti carte personali del padre e del marito.

"Sì, sono due lettere della primavera-estate 1947. Con la prima si rivolge all’avvocato ebreo milanese Eucardio Momigliano, chiedendo se lei avesse avuto dei diritti sul fatto che il Corriere della Sera aveva annunciato di pubblicare materiale e diari di Mussolini e Ciano".

E nella seconda lettera?

"Ritornano gli affetti. Cioè voleva sapere notizie sul diario di guerra 1915-18, un Notes scritto dal padre, donato poi alla figlia e mai più ritrovato. Insomma sono carte del marito e del padre, affetti di cui gli storici di tutto il mondo si occupano ancora".

Torniamo alla domanda iniziale, perché Edda non è sepolta a Predappio?

"Nel momento più tragico di Edda e Galeazzo prevale il senso del cuore e della famiglia. Quindi decide di essere sepolta accanto al marito fin dal processo di Verona, che decretò la condanna a morte di Ciano".

Partiamo dalla nascita della figlia del duce, proprio a Forlì.

"Edda nasce in via Merenda 1, il 1° settembre 1910. Benito Mussolini ha 27 anni e l’anno prima aveva capeggiato in città l’assalto alla colonna della Madonna del Fuoco in piazza Saffi, finendo scomunicato dal vescovo Jaffei. La madre risulta n.n., perché Rachele Guidi era minorenne, scappata di casa e i due non erano sposati".

Come viene educata Edda?

"Dopo l’infanzia e la prima adolescenza, per un breve periodo studia nell’educandato della Santissima Annunziata di Poggio Imperiale di Firenze, uno dei collegi più esclusivi per la borghesia europea e americana. Edda però resterà sempre legata alle sue radici".

Il rapporto di Edda con Forlì, sua città natale?

"Da bambina era molto esuberante, saliva su tetti delle case contadine, ballando volentieri nelle aie, anche se sognava di diventare la prima ballerina alla Scala. E non ha mai ripudiato le radici contadine e socialiste, neppure davanti a Hitler".

Rientrata a Forlì, come avviene il fidanzamento con il conte Pier Francesco Orsi Mangelli, rampollo della famiglia più in vista della città?

"Grazie alla zia paterna Edvige, sorella del duce. Ma Edda fece di tutto per scoraggiare la famiglia del pretendente, l’ultimo di una lunga serie, fino a passare per la ‘mata ed Furlè’, perché, durante un viaggio in Spagna con fidanzato e futuri suoceri, s’intestardì a tal punto da voler comprare un toro. E questi conclusero ‘la j’è propi mata’. E il fidanzamento saltò".

Quindi arriva il conte Ciano?

"Dopo un fidanzamento lampo di soli tre mesi, il 24 aprile 1930 si sposarono. Innamorati? S’innamorarono cammin facendo. Del matrimonio, con ambasciatori di tutto il mondo, si occupò Donna Rachele che apparve per la prima volta in pubblico. Fu il primo avvenimento mondano del fascismo con caratteristiche curiose e contraddittorie".

Quali?

"Una ragazza di origini contadine sposava il figlio della più bella borghesia romana. Inoltre, arrivarono da Forlì i Canterini romagnoli, chiamati da Donna Rachele, per intonare cante di Spallicci e della tradizione. Eppure il fascismo imponeva di parlare italiano".

Qual è il momento più difficile della sua vita?

"La doppia tragedia che si consuma in breve tempo: non poter salvare suo marito fatto uccidere da suo padre e l’uccisione del padre da parte del popolo. S’intreccia in lei la tragedia personale e la tragedia di un popolo".

In conclusione chi è Edda per Maurizio Sessa?

"Scrivendo questo libro, ho convissuto con lei per tre anni, ma sinceramente non ho capito bene chi sia: contadina, contessa, moglie di Ciano, la first lady del fascismo. È sopravvissuta con tre figli per 50 anni al marito e al padre, per il quale stravedeva e al quale chiedeva affetto e amore, che ha amato e odiato come in una tragedia greca. Tanto da arrivare a sostenere che piazzale Loreto era l’ultimo atto di amore del popolo italiano verso il duce, perché lo aveva molto amato".