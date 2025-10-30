Edicola e cartolibreria a S. Sofia,. Arpinati cede il testimone

Cambio della guardia all’edicola cartolibreria e ricevitoria Sisal Snai ‘Arpinautilus’ di Santa Sofia. Infatti da lunedì 3 novembre l’attività di via Gentili 2 nello storico rione del Borgo, gestita per 25 anni dai coniugi Pierluigi Arpinati e Carla Zadra passa in mano alla quarantenne Camilla Ceccarelli.

"Io e Carla lasciamo qui un pezzo importante della nostra vita – dice Arpinati –. Abbiamo passato un quarto di secolo confrontandoci quotidianamente con tante persone. Un lavoro che ci ha dato tante soddisfazioni ma ci ha anche impegnato molte ore al giorno. Molti clienti sono diventati amici e diversi, purtroppo, non ci sono più".

Arpinati dopo aver lavorato a lungo allo Stabilimento Tipografico dei Comuni, nel 2001 decise di mettersi in proprio puntando alla innovazione affiancando agli spazi tradizionali per i libri, i giornali, le riviste, i giocattoli e gli articoli di cancelleria anche un servizio di Superenalotto e di servizio Mooney di pagamento con carte prepagate, ricariche telefoniche, pagamenti di bollettini, bollo auto, pagoPA e servizio bancomat per i clienti Banca Intesa.

"Ora è tempo di andare in pensione – aggiunge –. Avrò così più tempo per coltivare le mie passioni come la lettura, ascoltare musica, guardare film e programmi sportivi. Naturalmente faccio tanti auguri a Camilla e ai suoi genitori per questa nuova avventura. Non farò mancare loro i miei consigli".

o.b.