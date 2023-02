Edilizia e servizi trainano, l’agricoltura soffre

di Andrea Alessandrini Edilizia e servizi continueranno anche nel 2023 nel territorio provinciale a trainare l’economia territoriale e i redditi delle famiglie aumenteranno mediamente del 3,3%. Ma d’altro canto agricoltura e anche il settore manifatturiero segneranno il passo e il quadro si tinteggerà anche nel nuovo anno di di luci ed ombre, in un contesto di crescita rallentata. Perduranti criticità, infatti, permangono: l’incertezza e il livello di rischio nello scenario geopolitico e i costi dell’energia e l’inflazione, l’aumento dei prezzi e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, fattori che stanno determinando una frenata della ripresa dell’economia a livello europeo e nazionale rispetto al 2022 e, di conseguenza, anche nell’area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini). Sono solo alcune delle copiose previsioni illustrate ieri alla sala del consiglio del comune di Cesena, in occasione di un incontro in cui la Camera di Commercio della Romagna ha presentato gli scenari economici delle principali variabili e il posizionamento rispetto al contesto regionale e nazionale del territorio Romagna, con approfondimento sulle province di Forlì-Cesena e di Rimini. I dati su cui è stata condotta l’analisi sono le ultime previsioni Prometeia per il 2023, rilasciate a gennaio. Ha aperto l’incontro Christian Castorri, vicesindaco del Comune di Cesena, che...