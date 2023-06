Edilizia pubblica, 212mila euro per la manutenzione

L’amministrazione comunale di Meldola ha destinato oltre 212.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) di proprietà in via Pisacane, via Castellucci, via Gramsci e via Strada Gualdo Interno. Gli interventi, che rientrano in un programma di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio comunale, saranno realizzati da Acer Forlì-Cesena e consentiranno, nei prossimi mesi, di dare un’importante risposta alle esigenze abitative e alle numerose richieste di assegnazione da parte dei nuclei famigliari più in difficoltà. Le risorse per la realizzazione degli interventi sono state reperite grazie ad un contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma straordinario di recupero di alloggi Erp per l’anno 2023, all’alienazione di alcuni alloggi e ad economie di gestione da parte di Acer degli immobili comunali.

"Esprimiamo la nostra soddisfazione per questo ampio progetto di riqualificazione degli alloggi di edilizia popolare – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e gli assessori (nella foto) ai servizi sociali e ai lavori pubblici Jennifer Ruffilli e Filippo Santolini –, che consentirà di dare una risposta a diversi nuclei familiari in attesa di assegnazione".

Oscar Bandini