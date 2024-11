Edoardo Russo: "A fianco di de Pascale. Mi ha convinto perché non fugge dai problemi"

Era la serata dell’8 novembre quando Edoardo Russo ha aperto il comizio di Michele de Pascale in piazzetta della Misura, l’ultimo comizio tenuto in città dal neo-governatore. Fino a marzo di quest’anno, Russo è stato presidente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana e tuttora è presidente della consulta delle aggregazioni laicali. Suo padre Guglielmo è stato attivo in politica (era vicepresidente della Provincia), lui ha ribadito più volte che, per ora, non ha intenzione di candidarsi.

Russo, quando ha conosciuto Michele de Pascale?

"Qualche tempo fa per alcuni eventi fortuiti, mi sembra a un incontro di Legacoop. Lì c’è stato modo di capire chi eravamo vicendevolmente".

Cosa l’ha colpita di de Pascale?

"Le riposte che ha dato nelle occasioni in cui l’ho sentito e anche il modo di affrontare l’alluvione: si è messo di fronte ai cittadini, non si è sottratto al confronto. Mi è sembrato una persona molto concreta e decisa".

Perché lo ha appoggiato alle regionali?

"Ho sentito quello che aveva da dire e mi ha convinto il suo programma. Soprattutto perché vuole essere il cambiamento che serve a questa terra. Con molta onestà ha fatto capire che la strada non è facile, ma lui ci vuole mettere la faccia: questa cosa mi ha colpito molto".

Ora che è stato eletto, cosa si aspetta da lui?

"Il suo slogan era ‘Liberi di sognare, capaci di fare’: mi aspetto questo. Che quelle capacità che ha messo in mostra, le applichi in politiche che pongano la persona al centro dell’azione, che tenga alti i valori di questa Regione, che renda la sanità accessibile a tutti, che vi siano veramente pari opportunità".

Come è finito sul quel palco a presentare il comizio di de Pascale?

"Qualche giorno prima della data mi ha chiamato lui per chiedermelo. Mi ha anche chiesto se questa cosa mi avrebbe messo in qualche modo in difficoltà. Ho accettato".

Perché lei e non il segretario di un partito?

"Penso fosse un messaggio importante, voleva un’introduzione giovane, non politicamente identificabile con uno dei partiti della coalizione, che aprisse questo campo largo. Ci eravamo visti poco tempo prima a un incontro con il vescovo ed entrambi i candidati: ci eravamo scambiati un po’ di battute".

Il Pd di Elly Schlein non è troppo a sinistra per un ex presidente dell’Azione Cattolica?

"Il Pd di Elly Schlein porta avanti battaglie importanti su temi come la giustizia sociale, l’ambiente e i diritti, temi che sono cari anche alla dottrina sociale della Chiesa e che quindi non mi sono estranei. Certo, ci possono essere delle differenze su alcuni punti, ma credo che dialogo e confronto siano fondamentali per trovare soluzioni condivise".

È il momento di scendere in politica?

"Sono da sempre impegnato nella società civile, e credo che la politica sia uno strumento fondamentale per il bene comune. Non escludo nulla per il futuro, ma di sicuro vorrei continuare a essere una di quelle persone che fanno la loro parte, interessarmi e partecipare in maniera attiva, dialogando con tutti anche nella diversità di opinione".

Esiste un de Pascale forlivese?

"Forlì ha bisogno di persone che si mettano al servizio della comunità. Occorre lavorare e creare le condizioni giuste per costruire il futuro della città".