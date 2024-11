‘Educare alla democrazia’. Riflettori su don Francesco Ricci

Questa sera alle 21, presso la Sala del consiglio comunale, quindi nel palazzo del municipio in piazza Saffi 8, si svolgerà l’incontro dal titolo ‘Educare alla democrazia. Francesco Ricci, da Forlì alla Polonia’, dove sarà ricordato il sacerdote forlivese, educatore, missionario e comunicatore.

L’incontro è proposto dal Comune di Forlì e dal Centro Culturale don Francesco Ricci, in occasione del 35° anniversario della caduta del Muro di Berlino, nelle iniziative per la Giornata della Libertà. Saranno presenti l’Ambasciatore della Polonia presso la Santa Sede, Adam Kwiatkowski e il Console di Polonia a Milano, Pawel Krupka e moderati da Franco Palmieri, attore, regista e del centro culturale don Francesco Ricci, interverranno i giornalisti Rodolfo Casadei e Alessandro Rondoni, i professori Marco Ferrini e Agnese Pesenti e vi saranno i saluti del vicesindaco Vincenzo Bongiorno.

Nel novembre scorso il presidente della Repubblica polacca, Andrzej Duda, ha conferito post mortem a don Francesco Ricci, la Croce di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica, alta onoreficenza della Polonia. La cerimonia di consegna si era svolta poi a maggio a Roma presso la sede dell’Ambasciata polacca presso la Santa Sede ed era presente anche una delegazione di Forlì che comprendeva, fra gli altri, il vescovo mons. Livio Corazza, Palmieri, Rondoni e altri amici e parenti.

Nel conferimento postumo della Croce di Commendatore vi è scritto: "Per i meriti eccezionali nel promuovere la cultura polacca e per la sua attività a favore della trasformazione democratica in Polonia". Don Ricci viaggiò, infatti, nei Paesi dell’Est quando i muri che li dividevano da quelli europei occidentali erano ancora alti, stringendo amicizie e relazioni e incontrando personalità come il giovane vescovo di Cracovia, Karol Wojtila, poi divenuto Papa Giovanni Paolo II, e per dare voce alla ‘Chiesa del silenzio’ anche attraverso le numerose pubblicazioni e l’attività culturale del Cseo, il Centro Studi Europa Orientale fondata dallo stesso don Ricci a Forlì, come fece poi con l’editrice La Nuova Agape e la rivista il Nuovo Areopago.

L’8 giugno 2021 anche il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e poi divenuto presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana), intervenne a Forlì intervistato dal giornalista Alessandro Rondoni per ricordare don Ricci nel trentennale della morte.

"Adesso con questo evento – affermano gli organizzatori dell’incontro in programma questa sera nella sala del Consiglio comunale – si condividono con la città di Forlì i mvalori e le motivazioni del prestigioso riconoscimento assegnato a don Francesco Ricci".