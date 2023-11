‘Educare giocando’: incontro con la prof Lucangeli al Cineflash

Sono aperte le iscrizioni per assistere a ‘Educare giocando: sana alimentazione e benessere psico-fisico per la comunità’, incontro con la professoressa Daniela Lucangeli dell’Università di Padova, che si terrà sabato 18 alle 15 al Cineflex di Forlimpopoli. Un evento ideato per insegnanti, educatori, genitori e per tutta la comunità educante: i temi trattati, infatti, riguarderanno la crescita equilibrata di bambini e ragazzi. Lucangeli è un punto di riferimento a livello internazionale per la psicologia dell’apprendimento. Docente di psicologia dello sviluppo all’Università di Padova, è autrice di numerosi contributi di ricerca e d’intervento nell’ambito dell’apprendimento. È presidente nazionale del Cnis (Coordinamento nazionale degli insegnanti specializzati). È presidente di Mind4Children, spin-off dell’Università degli Studi di Padova che sostiene la ricaduta della ricerca scientifica in azioni a servizio del potenziale umano attraverso la sperimentazione, la divulgazione, la consulenza e la formazione. È inoltre, ideatrice e fondatrice di Heart4Children, associazione di promozione sociale che opera in stretta sintonia con il contributo scientifico dello Spin-Off per sviluppare progetti educativi e di impatto sociale. La collaborazione sinergica con Heart4Children, partner del Gruppo Lego, e con Mind4Children, per la supervisione scientifica, è stata determinante per la nascita a Forlimpopoli del progetto Mattoncinoteca4All. L’iniziativa del 18 novembre rientra nell’ambito del progetto ‘BenEssere4All - Stare bene insieme: proposte progettuali verso il Ben-Essere della Comunità’ e dell’evento ‘Forlimpopoli si mette in… Gioco!’. L’iniziativa è curata da Heart4Children in sinergia con il Gruppo Lego, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Forlimpopoli, con la partecipazione di Fondazione Romagna Solidale e Formula Servizi alle Persone. Ci si può iscrivere fino al 16 novembre collegandosi al sito corsi.mind4children.com.

Matteo Bondi