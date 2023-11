’Educare giocando’, una lezioni per tutti

Si terrà oggi alle 15 al Cineflash Multiplex di Forlimpopoli la Lectio magistralis della professoressa Daniela Lucangeli dal titolo ’Educare Giocando: Sana Alimentazione e BenEssere Psico-Fisico per la Comunità’. Daniela Lucangeli è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la psicologia dell’apprendimento. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ’BenEssere4All - Stare bene insieme: proposte progettuali verso il Ben-Essere della Comunità’ e dell’evento ’Forlimpopoli si mette in… Gioco!’. È curata da Heart4Children Aps in sinergia con il Gruppo Lego, in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli e della Pro Loco di Forlimpopoli e con la partecipazione di Fondazione Romagna Solidale e Formula Servizi alle Persone. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito corsi.mind4children.com