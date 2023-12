Educatori da impiegare in assistenza domiciliare

Cooperativa sociale onlus cerca 6 educatoritrici da impiegare nel servizio di assistenza domiciliare educativa rivolta alla disabilità e al disagio sociale per la zona di Forlì, comuni limitrofi e la zona dell’alta Val Bidente. Si valutano lauree classe L-19 in educazione professionale oltre a laureatie in servizio sociale, psicologia, sociologia e studenti dei corsi di laurea L-19, educazione professionale, psicologia, servizio sociale e sociologia. E’ preferibile aver maturato esperienza lavorativa in questo ambito. Indispensabile essere automuniti. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, con orario a tempo parziale in fascia oraria 14.0020.00. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro l’11 dicembre, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.