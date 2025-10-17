"Educatori, trovati 32mila euro": "La toppa è peggio del buco"

La sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, annuncia che sono a bilancio 32mila euro per andare a coprire il servizio di appoggio educativo per studenti con disabilità. La cifra era già stata anticipata lo scorso 9 ottobre nel corso di un’apposita commissione richiesta dall’opposizione. "Purtroppo queste ulteriori risorse ‘vincolate’, assegnate dalla Provincia e dal Ministero al Comune per questa attività – spiega la sindaca – non erano state considerate nel conteggio complessivo delle disponibilità, determinando una temporanea riduzione delle ore di sostegno, circostanza che non avrebbe dovuto verificarsi e di cui ci rammarichiamo e ci scusiamo nuovamente con tutti gli interessati".

Una "toppa che è peggio del buco" attaccano i consiglieri di opposizione che raccontano come nella seduta della commissione, "sindaco e assessore Artusi abbiano ribadito come il disservizio fosse imputabile agli uffici". Affermazione che era già stata fatta nel corso del consiglio comunale del 30 settembre e che aveva fatto insorgere i sindacati, che avevano chiesto un incontro chiarificatore parlando di "clima tossico" all’interno del Comune. I consiglieri di opposizione riportano poi come esista una lettera, firmata dalla responsabile dei suddetti uffici, "che contrasta puntualmente questa narrazione portata avanti dall’amministrazione comunale, riportando email che smentiscono le reiterate accuse agli uffici comunali". Da qualunque parte la si guardi si tratta di un grande pasticcio. In primis per le famiglie dei bambini e dei ragazzi fragili, che si sono visti decurtare le ore educatore, in alcuni casi di quasi il 50%, e che dovrebbero veder ristabilito il servizio solo nelle prossime settimane, dopo quasi due mesi dall’inizio della scuola. Scuola che ha subito il disservizio, con insegnanti e struttura che hanno dovuto cercare di sopperire alla mancanza per quanto possibile.

Un’amministrazione comunale che ha dapprima accusato gli ex assessori di aver sperperato ore, per poi rimangiarsi quanto affermato puntando il dito verso i propri uffici comunali, andando così ad acuire la frizione tra amministrazione e dipendenti comunali, già tesa da alcuni anni. I lenzuoli con le scritte di protesta contro questa situazione sono ancora appesi ai cancelli della scuola e, probabilmente, rimarranno lì fino a quando il disservizio sarà sanato completamente, a monito di cosa non sarebbe dovuto succedere, soprattutto se i soldi già erano a bilancio e dovevano essere solo ‘ritrovati’.

Matteo Bondi