Educazione finanziaria per bambini e ragazzi: al via il progetto 'Mister Soldino'

Sta per prendere il via la nuova stagione del progetto ‘Mister Soldino e l’ordine della cassaforte’, promosso dall’associazione 4Kids in collaborazione con i Comuni di Forlì, Meldola e Castrocaro, per avvicinare i più piccoli all’educazione finanziaria. Lo scorso anno scolastico, la proposta ha coinvolto oltre 350 bambini delle scuole elementari, insegnando loro il valore del denaro e a pianificare un piano di risparmio.

"I bambini, a partire dalle classi terze, non solo hanno partecipato con entusiasmo – spiega Francesca Fantini, referente didattica dell’attività –, hanno anche appreso un approccio alla gestione delle risorse finanziarie. Il progetto si articola in tre incontri di un’ora ciascuno, seguiti da un momento plenario con i genitori. Al termine, vengono consegnati i diplomi di ‘Saggio risparmiatore’ ai piccoli partecipanti".

La novità di quest’anno scolastico è l’ingresso dell’educazione finanziaria nei programmi di educazione civica. In questo contesto, 4Kids amplia la propria offerta formativa, rivolgendosi anche ai ragazzi più grandi. "Per gli studenti delle medie e delle superiori – continua Luca Favale, presidente dell’associazione – abbiamo elaborato ‘Finance 4 Future’, un programma che affronta temi come la gestione del rischio, la diversificazione del risparmio e il valore del lavoro. Inoltre, il progetto analizza fenomeni attuali, come la crescente tendenza ai guadagni facili promossi sui social media, incoraggiando i giovani a sviluppare una visione critica nei confronti di questi metodi".

Allo stesso tempo, l’ente propone attività per diverse fasce d’età. Ogni sabato mattina in sede (viale Bologna 88) si terranno laboratori per bambini dai 7 agli 11 anni, con giochi per imparare a gestire un budget. Per i più piccoli, dai 4 ai 7 anni, sono previsti incontri con i genitori per rafforzare il legame familiare attraverso obiettivi condivisi.

Non mancano anche le iniziative dedicate agli adulti: ogni mese si terranno gli appuntamenti conviviali ‘Risparmio e bollicine’, pensati per approfondire temi di previdenza e protezione economica. Il primo incontro è in programma lunedì alle 18.30. "Dobbiamo trasmettere ai ragazzi – sottolinea l’assessora alle politiche educative Paola Casara – l’importanza di considerare ogni sogno non solo nel qui e ora, ma anche nella sua pianificazione a lungo termine. Una consapevolezza che, nel tempo, sembra essersi un po’ persa. Questo progetto offre un approccio integrato, promuovendo una gestione più consapevole del patrimonio".

Per informazioni: 0543.032269, 4kids@flamignierasi.it.

Valentina Paiano