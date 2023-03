Effetto lockdown e disturbi psicologici. “Tra i giovanissimi +25% di ricoveri”

Effetto lockdown tra i giovanissimi

Forlì, 11 marzo 2023 – «Difficile dare dati precisi, ma direi che l’aumento supera il 25%". A fare questa stima è Enrico Valletta, primario dell’unità operativa di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni: fa riferimento al numero di ricoveri legati a casi riconducibili a disturbi neuropsichiatrici nell’adolescenza. È questo l’argomento che ha trattato qualche sera fa al Circolo Aurora, insieme alla psicologa e psicoanalista Irene D’Elia, durante una serata organizzata dal Rotary Club.

Una situazione che, Valletta ne è certo, è riconducibile all’onda lunga della pandemia. "Non tanto al Covid in sé – puntualizza il professore –, quanto alle necessarie restrizioni adottate per contenerla e che hanno ricadute più a livello psicologico che fisico. Gli adolescenti, in quel periodo, hanno pagato lo scotto della distanza fisica dai compagni di scuola e dai professori e hanno adottato una forma di comunicazione del tutto virtuale". Poi, una alla volta, le restrizioni sono cadute, ma i problemi per gli adolescenti non sono cessati, "anzi, si sono acuiti, perché i ragazzi hanno dovuto fare i conti con il difficile processo di re-introduzione in una dimensione sociale. In questa fase abbiamo cominciato a vedere un incremento molto netto di problematiche quali depressione, ansia, disturbi del sonno, disturbi del comportamento alimentare, autolesionismo e anche qualche tentato suicidio".

Va detto : si tratta di richieste d’aiuto che si configurano come tipiche del periodo dell’adolescenza, eppure i numeri raccontano di un aumento che, secondo gli esperti, non può essere casuale. "A livello nazionale e locale, l’aumento di accesso ai servizi offerti da Neuropsichiatria infantile e contestualmente anche dei ricoveri, parlano chiaro sul fatto che la pandemia abbia in qualche modo catalizzato alcuni comportamenti tipici del periodo dello sviluppo, quello che intendiamo tra gli 11 e i 18 anni". Spesso si usa una parola giapponese, paese dove il problema era già molto sentito, ovvero Hikikomori, per indicare il ritiro sociale degli adolescenti.

I problemi non trovano riscontro nell’offerta di servizi, nonostante siano molti i progetti portati avanti dal Morgagni-Pierantoni a sostegno dei giovani fragili: "A Forlì non abbiamo un reparto di Neuropsichiatria infantile. Quello che facciamo è ricoverare i ragazzi che hanno questo tipo di problemi in Pediatria oppure, in casi eccezionali, nel reparto di Neuropsichiatria pensato per gli adulti. La nostra non è un’eccezione, basti pensare che in Italia disponiamo in totale di soli 350 posti per il ricovero in Neuropsichiatria infantile, i più vicini sono a Rimini che ha 6 posti. Non solo: i neuropsichiatri sono sempre meno". Numeri che impongono una riflessione: "La situazione che stiamo vivendo – conclude Valletta – ci impone un cambiamento rapido. Dobbiamo attrezzarci e stanziare urgentemente dei fondi per fornire ai giovani un sostegno e un aiuto per curare la loro salute mentale, affinché le loro richieste d’aiuto non rimangano inascoltate".