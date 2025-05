Effetto Monsone. Stavolta nessuno l’aveva previsto. Allagamenti e panico

Alle 21.30 di martedì i primi ticchettii sui tetti. Cinque minuti dopo le gole delle grondaie gridavano già. Alle 21.45 s’è scatenato l’effetto monsone asiatico. E nessuno l’aveva previsto.

Partiamo da qui. Internet è sommerso di previsioni meteo. Tanto che le strategie d’intervento di Regioni e Comuni vengono definite proprio da queste. Dalle previsioni del tempo. Quelle meteorologiche, ovvio. E invece stavolta niente. Il cielo ha preso in contropiede modelli matematici e algoritmi. Il suo ritmo s’è fatto beffe di scienziati e comunicatori. Nessuna autorità politica aveva diramato allert. E i lettori la realtà questa volta l’hanno dovuta vedere dai vetri delle finestre. Non da pc o telefonini: 74 millimetri di pioggia precipitata, di cui 66 millimetri in un meno di un’ora, dicono gli esperti.

La tempesta, furibonda, s’è sedata verso le 22.30. Sembrava che i danni fossero a distesa. Enormi. Devastanti. Cantine, interrati, garage. Tutto allagato. I tombini vomitavano la melma piovana. Saturi. Le strade s’erano tramutate in torrenti. Il traffico di colpo ha smesso di pulsare. Chi era in viaggio s’è fermato ai lati delle strade. Tra paura, ansia e telefonate compulsive a parenti e amici. Poi per fortuna il tetro scenario s’è chiarito. L’acqua s’è ritirata. Nessun ferito. Danni strutturali quasi nessuno. Ma la conta della paura c’è.

Sono stati circa 70 gli interventi dei Vigili del fuoco con sei squadre. Al Ronco è stata salvata una persona senza fissa dimora, bloccata a causa dell’alto livello dell’acqua. Nei quartieri Ca Ossi, Vecchiazzano e San Martino in Strada sono state assistite diverse persone, aiutate a raggiungere i piani superiori delle case per l’allagamento di locali sottostanti. Si contano alcuni blackout. Motopompe e idrovore sono partite per svuotare abitazioni e locali allagati. A Forlimpopoli il nubifragio ha provocato un incidente tra un’auto e una moto, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno.