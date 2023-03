Effetto nostalgia al Naima con gli ’Arancia Meccanica’

Il rock rivive questa sera alle 22 al Naima clu b- Taverna Verde di via Somalia: le associazioni Cure Rtd Italia e Soul Brothers Company organizzano un concerto della storica band forlivese Arancia Meccanica che darà vita a un vero e proprio viaggio nella storia del rock attraverso pezzi indimenticabili dagli anni Settanta fino alla fine dei Novanta: un’occasione ancora più speciale, visto che la formazione festeggia i suoi 50 anni ani attività sui palchi di tutta la Romagna.

La serata al Naima Club con l’Arancia Meccanica è dedicata a tutti quei ‘giovani di una volta’ che cantavano a squarciagola le canzoni dei Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Bob Dylan, The Who, Neil Young e tanti altri ancora. Durante la serata ci sarà un momento di narrazione, durante il quale gli ‘over’ si ritroveranno a parlare di musica con un pizzico di effetto nostalgia: momenti da condividere, comunque, anche con i ragazzi del terzo millennio che avranno l’occasione di indagare insieme la storia del rock. La serata ha anche uno scopo benefico, infatti il ricavato sarà devoluto all’associazione Cure Rtd Italia per finanziare la ricerca scientifica di una malattia rara: la sindrome del deficit trasporto riboflavina.