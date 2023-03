Effetto San Domenico Le guide: "Mostra, è boom di prenotazioni Conquisterà i visitatori"

Oggi l’inaugurazione della grande mostra ‘L’arte della moda’, domani l’apertura ai primi turisti: alla vigilia di questi importanti appuntamenti è stato eletto il nuovo presidente di Conguide Forlì-Cesena. Si tratta di Giuseppe Verrelli, che sarà affiancato dalla vice Laura Aloisi.

Verrelli, che sensazione avete in merito alla nuova mostra?

"Abbiamo già moltissime prenotazioni e, dopo gli anni difficili della pandemia, le nostre attese sono altissime. Siamo tornati ai numeri che registravamo prima del Covid".

Lei ha già visto la mostra, ormai allestita?

"Sì: in questi giorni abbiamo fatto formazione e ho potuto vederne un’anteprima".

Pensa che sarà in grado di catturare l’attenzione dei visitatori?

"Non ho dubbi. In mostra ci sono pezzi unici e molto intriganti che coprono uno spazio temporale particolarmente ampio che va dal ’700 agli anni Sessanta: una magnifica esposizione monografica legata alla moda".

Puntate sulle scolaresche?

"Non solo. Sono molti i visitatori che preferiscono avere una guida che li orienti e che sappia accompagnarli in qualche riflessione che, magari, in autonomia non avrebbero avuto lo spunto per fare. Se una guida ha un approccio moderno e accattivante riesce a offrire un’esperienza diversa, più divertente e stimolante di quella che si fa da soli".

L’amministrazione ha diverse idee per promuovere il turismo forlivese, a partire dal trasferimento della collezione Verzocchi in piazza Saffi, fino ad arrivare all’apertura ai visitatori del campanile di San Mercuriale. Sono strade giuste da percorrere?

"Palazzo Albertini, dove verrà trasferita la Verzocchi, è un edificio bellissimo. Il dubbio resta, però, perché palazzo Romagnoli era stato ristrutturato proprio in virtù della Verzocchi e, quindi, ne costituiva il contenitore ideale, oltre a essere a pochi passi dal San Domenico. Va detto che le esigenze dell’amministrazione sono anche di ordine pratico, per consentire lo spostamento temporaneo della biblioteca: in quest’ottica penso che sia una buona scelta, così come quella di consentire una visione dall’alto di Forlì da una terrazza suggestiva come quella che offre il campanile di San Mercuriale. Il patrimonio di Forlì, del resto, proprio come quello di Cesena è molto ricco e sono tante le cose che si possono fare in città".

Ad esempio?

"Uno dei miei progetti è quello di lavorare di concerto con l’amministrazione per dar vita a una rete di guide che possano offrire tour guidati alla città ancora più strutturati di quelli che è possibile offrire oggi".

Quali sono i tesori di Forlì?

"Sono moltissimi. Le chiese, la pinacoteca, le collezioni artistiche... è una città la cui storia parte con gli Etruschi e arriva al Novecento".

È proprio sul Novecento che l’amministrazione sta puntando, promuovendo il ‘miglio bianco’, anche nella prospettiva di candidarlo a patrimonio Unesco. Quali sono, secondo voi guide, le prospettive per l’architettura razionalista cittadina?

"Da guida posso dire che non sono temi facili da trattare: bisogna parlare di tutto, senza trascurare le sfumature, dando ragione di un periodo storico molto complesso che, però, ha dato vita a un tipo di architettura che fa parte della nostra storia e del nostro patrimonio culturale. Non è facile da spiegare, ma noi guide abbiamo le competenze per farlo".

Sofia Nardi