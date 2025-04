Effetto Trump. Confindustria Romagna:: "Ripercussioni imponenti"

L’annuncio di Donald Trump sui dazi porterà conseguenze significative anche per le aziende romagnole. "I dazi – afferma Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna – avranno un innegabile impatto sulle tante industrie esportatrici del territorio. Ci attendiamo ripercussioni imponenti. Sul fronte dell’export, la ripresa post pandemia era dovuta in gran parte all’aumento della quota proprio negli Usa". E cita "l’alimentare e le macchine per la produzione".

Per Confindustria, "l’Europa deve dialogare con tutti, a cominciare dalla nuova amministrazione americana, ed evitare reazioni di pancia controproducenti. Alzando i toni dello scontro con gli Usa, ne beneficerà solo la Cina. Occorre un cambio epocale nel pensiero europeo per facilitare e accrescere gli scambi intra-Ue: bisognerebbe chiedere all’Europa di consumare di più, alzare gli stipendi ed essere meno competitivi al suo interno".

Nelle scorse settimane, la Camera di Commercio aveva stimato che l’America pesi il 6,6% sull’export della provincia di Forlì-Cesena: 297 milioni di euro l’anno su un totale di 4,5 miliardi. Secondo Confindustria Emilia-Romagna, il settore più coinvolto nei traffici con l’altra parte dell’oceano è quello dei macchinari, il 31% di ciò che l’America ci compra (fin qui), pari a 76,5 milioni di euro annui. A seguire i mezzi di trasporto (41,5 milioni, il 17% dell’export provinciale verso gli Usa), dunque l’abbigliamento (38 milioni, il 16%; viene da pensare subito al distretto delle calzature del Rubicone), mentre il nostro agroalimentare (tra cui il vino) pesa per 20 milioni, quasi il 9%.

Proprio di questo si preoccupa Cia, che quantifica l’export dei prodotti della terra di tutta la Romagna in 165 milioni di euro. Secondo l’associazione, nel 2024 Forlì-Cesena ha ricavato 25,6 milioni dalle esportazioni negli States (meno, comunque delle altre due province). "Ora la scure di Trump è arrivata con i dazi al 20% – commenta Danilo Misirocchi, presidente Cia Romagna – che colpiranno indistintamente tutti i prodotti europei, a partire dall’agroalimentare made in Italy: soprattutto vino e olio, ma anche cereali e latte. Serve subito una risposta ferma dell’Unione europea per aprire una trattativa e scongiurare una guerra commerciale. La politica dei dazi è sbagliata e controproducente: bisogna essere uniti come Europa per reagire alle forzature di Trump senza sudditanze, con un’azione diplomatica rapida, forte e decisa".

Gianni Bonali