Effettuata la donazione: l’Auditorium può nascere

di Rosanna Ricci

Nella giornata di ieri, in municipio nella sala della giunta, è stato stipulato ufficialmente, alla presenza di un notaio, l’atto di donazione da parte di Cia Conad al Comune di Forlì finalizzato alla realizzazione del nuovo Auditorium Conad-Città di Forlì; si tratta del progetto di punta nell’ambito della riqualificazione del complesso ex Gil in viale della Libertà.

Il documento è stato firmato dal sindaco Gian Luca Zattini, dal presidente di Cia Conad Maurizio Pelliconi e dall’amministratore delegato dello stesso gruppo della grande distribuzione Luca Panzavolta, alla presenza dell’assessore alla cultura Valerio Melandri e del dirigente comunale Stefano Benetti. "Questa donazione è molto importante – ha precisato l’assessore Melandri – perché con questo progetto si andrà a rendere culturalmente vivo un importante contenitore, l’ex Gil, in stato di abbandono".

La donazione metterà a disposizione una somma pari a 2 milioni di euro, sotto varie formule (di cui una parte come Art bonus), che servirà a far nascere la ‘Sala della musica’ di Forlì, strutturata con 420 posti (350 in platea, 70 in galleria); sala che sarà dotata di moderne strumentazioni domotiche e di tecnologia massmediatica, all’avanguardia in termini di acustica per renderla fruibile ad artisti e compositori anche come sala di registrazione. Il completamento dell’opera è previsto per l’inizio 2024.

"Occorre costruire qualcosa che rimanga nel tempo – hanno aggiunto Luca Panzavolta e Maurizio Pelliconi di Conad –, soprattutto per un edificio di tale bellezza. Questo progetto ci rende orgogliosi, tanto più che per il fatto che Cia Conad è nata a Forlì e qui ha la sua sede nazionale".

L’Auditorium Conad-Città di Forlì prevede ovviamente al suo interno anche ambienti funzionali al lavoro degli addetti allo spettacolo, dai camerini per musicisti e artisti agli spazi per tecnici e service, fino ai percorsi di spostamento. Saranno realizzati il foyer, gli uffici per l’amministrazione, l’ingresso con accoglienza e guardaroba, la biglietteria, un punto bar e piccola ristorazione.

"Creare un polo della musica a livello internazionale è una grande sfida – ha concluso il sindaco Gian Luca Zattini – e questo sarà possibile grazie alla sensibilità di Cia Conad e al suo contributo, il più importante a livello nazionale".