Efficientamento energetico: lavori in teatro per 580mila euro

Anche il teatro Fabbri ricade nel piano di efficientamento energetico del patrimonio pubblico predisposto dal Comune. L’ammontare complessivo dei lavori è di 580mila euro, di cui 480mila coperti da fondi Pnrr e i restanti 100mila provenienti dal bilancio comunale. "I lavori sono stati aggiudicati e consegnati a metà di giugno – spiegano gli assessori Marco Catalano e Vittorio Cicognani –. Il progetto si concentra sull’efficientamento dell’attuale sistema di gestione e distribuzione sia del riscaldamento invernale sia del condizionamento estivo. L’intervento prevede la sostituzione integrale dei sistemi di produzione e distribuzione dei fluidi caldi e freddi dell’edificio, operando nei locali tecnici posti in copertura e nei locali sottostanti. Sono previsti interventi per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto di riscaldamento, posto nelle zone uffici e camerini, dopo i guasti avvenuti lo scorso anno".

Gli assessori spiegano che: "gli interventi negli ambienti interni sono quasi ultimati e nelle prossime settimane è prevista la posa delle pompe di calore in copertura e l’avvio per la prossima stagione termica. Si proseguirà poi con opere nella sottocentrale termica, la revisione dell’impianto di telecontrollo, che consentirà di migliorare le regolazioni e la gestione, riducendo i costi e convogliando le risorse termiche nelle aree più sensibili. La fine dei lavori è prevista per i primi mesi del 2024".