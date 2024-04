Efficienza e cortesia al Pronto soccorso

Per un problema che stavo trascinandomi da giorni mi sono dovuto recare al Pronto Soccorso di Forlì. Devo subito dire con piacevole sorpresa di aver avuto, insieme ad altri, un trattamento incentrato su efficienza, cortesia e simpatia. Sono rimasto circa 6 ore e mezzo e praticamente senza tempi morti ho ricevuto un controllo preliminare, una flebo e al termine la visita dal medico in servizio. Di corsa sono stato portato alla vicina sala radiologia e anche qui il personale era cortese, veloce ed efficiente. Dopo una seconda flebo sono stato consultato prima delle dimissioni e ne ho ricevuta un’altra. Non posso non ringraziare la dott.ssa Cervellati, l’equipe infermieristica e le Oss. E tali trattamenti riguardavano tutti.

Massimo Merendi

presidente associazione

culturale Romagna-Usa