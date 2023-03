Eleazaro Rossi domani si confessa al Diagonal

In occasione delle date forlivesi del suo tour, Eleazaro Rossi sarà ospite del Diagonal Loft Club per una chiacchierata a tutto tondo insieme a Corrado Ravaioli, che ha curato il ciclo di incontri ’Diagonal talks’.

Sarà una ’confessione’, in omaggio al titolo del suo nuovo spettacolo ’L’ora di religione’.

L’incontro di domani, in programma alle 19, sarà un’occasione per raccontare, senza filtri, il suo percorso artistico e il mondo della stand-up comedy, di cui rappresenta uno dei talenti in ascesa. Eleazaro Rossi è diventato noto grazie ai suoi pezzi irriverenti.