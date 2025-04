Electric Gp, premiati gli studenti

Il sogno si è realizzato in modo positivo e l’esperienza negli Emirati Arabi Uniti resterà per sempre nel ricordo dei nostri studenti, che presto affronteranno un nuovo percorso di vita tra studio o lavoro. Nonostante le difficoltà iniziali per far partire un progetto scolastico non semplice, il lavoro di squadra a tutti i livelli ha funzionato e i risultati sono stati raggiunti sia a livello formativo che umano, grazie anche ai vari soggetti del territorio, dall’amministrazione comunale alle famiglie, dalle aziende alle attività che ci hanno sostenuto anche economicamente.

Così la dirigente scolastica dell’Istituto professionale Angelo Vassallo di Galeata Maura Bernabei durante la serata organizzata per premiare i 14 allievi (8 della classe quarta e 6 della quinta) che hanno partecipato all’Electric Vehicle Grand Prix for High School con un prototipo innovativo alimentato da due batterie, capace di raggiungere i 40 km/h; il tutto rappresentando l’unico istituto scolastico europeo alla competizione e distinguendosi tra le 38 scuole provenienti da Dubai, Oman, Abu Dhabi e Stati Uniti (Chicago e Washington) con risultati molto lusinghieri.

"Il Vassallo è l’unico istituto di istruzione superiore del circondario forlivese – ha detto con orgoglio il sindaco Francesca Pondini – frequentato da 107 allievi provenienti da tutti i paesi della Val Bidente e anche del Rabbi. Sorto nel 1962 è un punto di riferimento da anni per tutte le aziende del territorio che operano nei mercati nazionali e internazionali e sempre alla ricerca di manodopera specializzata da fidelizzare. Il 100% degli studenti diplomati al Vassallo trovano lavoro nel giro di pochi mesi dal diploma".

Giuseppe Cola, referente Geee e Isf, insieme ad Andrea Fagioli: "Sono più di 10 anni che organizzo questi eventi e all’inizio non ci avrei scommesso 1 centesimo. Il miracolo si è avverato con impegno, costanza e precisione nel lavoro di squadra". Concetti ribaditi anche nei collegamenti con gli altri partner del progetto, da Dubai, Surror Saeed, e da Washington, il dottor Nabih E. Bedewi, che hanno raccontato l’impegno quotidiano dello staff nel laboratorio Porsche dove gli studenti hanno assemblato il loro prototipo, dipinto di rosso in omaggio alla Ferrari e sponsorizzato da trenta aziende della valle del Bidente.

La gara si è conclusa con un brillante quarto posto, ma il team ha anche ricevuto il premio come miglior squadra debuttante, il secondo posto in qualifica e una medaglia ricordo per ogni membro del gruppo. Poi la parola è passata ai docenti accompagnatori Enrico Peperoni, Gabriele Nuzzolo, Matteo Greppi e infine ai ragazzi prima della premiazione. Tra i presenti i volontari del Comitato teatro, la Pro loco, il vice sindaco di Galeata Eraldo Cucchi, il sindaco di Predappio Roberto Canali, la vice sindaca di Civitella Stefania Marchi e il marescaillo dei Carabinieri di Galeata.