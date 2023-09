"Electrolux in crisi, previsti 70 esuberi" L'incontro tra Ugl Metalmeccanici e vertici Electrolux ha evidenziato un calo del mercato europeo dell'elettrodomestico con vendite in diminuzione. Il colosso italiano ha chiesto di attivare contratti di solidarietà per lo stabilimento di Forlì con aumento degli esuberi. Ugl vigilerà per mantenere i livelli occupazionali.