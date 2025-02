Electrolux, si ferma il 70% degli operai per "mancato rispetto"

"Un’adesione importante allo sciopero. Un’adesione sopra le attese. Tra gli operai abbiamo registrato oltre il 70% di adesioni". Questo il bilancio che la Rsu dell’Electrolux fa dello sciopero indetto nella giornata di ieri nel suo stabilimento cittadino in viale Bolognesi. Giornata in cui "poche linee erano in funzione il mattino. Ancora meglio il pomeriggio", quando dunque la produzione è stata ridotta ulteriormente.

"Lo sciopero è riuscito anche in presenza di una motivazione forte sul piano del mancato rispetto nelle relazioni sindacali, di reciprocità, ma nuovo nel panorama sindacale. Ecco perché il valore e la riuscita è decisamente importante per noi Rsu e per tutte le lavoratrici e i lavoratori". All’origine dello sciopero c’è la mancata risposta della direzione alla richiesta scritta fatta dalla Rsu di avere un incontro per discutere di temi riguardanti i lavoratori, a cominciare dai salari dei metalmeccanici. "La mancanza della convocazione e persino di una risposta, è un grave atto di arroganza e violazione del rispetto dovuto a tutte le lavoratrici e i lavoratori e ai loro rappresentanti", ha detto la Rsu nei giorni scorsi. "Questo indifferente silenzio da parte dell’azienda, non fa altro che confermare un modus operandi ormai affermato da tempo a cui ci hanno abituati ma a cui non dobbiamo sottostare". Rapporti tesi, dunque, tra i rappresentanti della rappresentanza sindacale unitaria dell’azienda e la direzione, che hanno trovato evidenza dell’alta adesione allo sciopero. "Quando la Direzione, in alcuni casi senza preavviso, chiama la Rsu, per rispetto di ciò che rappresenta, noi partecipiamo, com’è giusto, alle riunioni", rimarcano i rappresentanti della Rsu dell’azienda.