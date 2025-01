Elegante e profondo, innocente e ribelle: così era Roberto per me

Il 3 gennaio 2020 ci ha lasciato il pittore forlivese Roberto Casadio. Oggi, voglio salutarlo, ancora una volta, con quel "Buongiorno Maestro" che gli rivolgeva, con stima ed affetto, l’edicolante davanti al suo studio. È importante celebrare chi non c’è più perché, come ha scritto Emanuele Trevi, "noi viviamo due vite, entrambe destinate a finire: la prima è la vita fisica, fatta di sangue e respiro, la seconda è quella che si svolge nella mente di chi ci ha voluto bene. E quando anche l’ultima persona che ci ha conosciuto da vicino muore, ebbene, allora davvero noi ci dissolviamo". Inizio il mio ricordo con la visita alla mostra di Luciano Paganelli "Il sonno della ragione", in cui ho ritrovato la sua stessa tensione civile, forte e chiara, e quella attenzione vigile di osservatore acuto del nostro tempo.

Le loro opere hanno in comune l’alto valore etico, l’antico patto tra il dipinto e la sua funzione, un J’accuse per risvegliare le coscienze e per ricominciare a sperare, per andare oltre, verso i colori insperati che può prendere il futuro. In un articolo di presentazione della mostra "Munch, il grido interiore", la curatrice Patricia G. Berman afferma che il pittore "dipinge la solitudine e l’incomunicabilità"; ebbene, Casadio ha le stesse, drammaticamente attuali, tematiche, la stessa volontà di non accontentarsi di ciò che si staglia in primo piano, ma di scandagliare nel profondo, dietro le quinte dell’animo umano. Questa sua ricerca si è accompagnata con una pittura irta, cruda, non consolatoria, ma affascinante, attrattiva e dal forte potere narrativo. I suoi personaggi, prevalentemente femminili, hanno nel cuore buchi, strappi, lividi, sono figure tormentate e inquiete, ma soprattutto sole. Un quadro inquietante dei nostri tempi, di "un mondo senza cuore" (Papa Francesco), di un sonno dell’anima, non solo della ragione. Le conseguenze più gravi le vediamo nei giovani con la loro inquietudine, il loro malessere, il loro dolore muto. Questo lo sapeva bene Roby, che come docente ed educatore sapeva incantare l’anima degli studenti, unendola pazienza dell’insegnamento all’entusiasmo del fare, promuovendo con ciò il loro protagonismo. Ha abitato il mondo con spirito libero, con determinazione, con coraggio. "Non ho paura della morte, ma di una vita non vissuta": questa era anche la sua filosofia di vita e pertanto ha compiuto il suo destino, facendo ciò che amava di più e vivendo con creatività e con pienezza, come piena è la sua pittura. La sua arte continuerà a vivere e respirare attraverso il suo dialogo con il tempo, però noi ci sentiamo più soli e ci manca, perché, come scrive Maurizio Maggiani, "l’unico niente che rimpiangiamo sono le assenze, il nulla di vite umane nella nostra vita". E io provo tanta nostalgia per i nostri incontri allo studio, per i progetti da realizzare insieme, per le sue parole nutrienti e i silenzi eloquenti, per il suo sguardo attento e il sorriso aperto, ma, soprattutto, per il suo garbo. Un garbo che in lui nasceva da una specie di eleganza dell’anima.

Elegante e profondo, innocente e ribelle, orgoglioso e autentico: così era Roberto. I ricordi sono custoditi nelle stelle della mente, il nostro “rifugio dall’infinito mondo” (Umberto Saba), e da lì illuminano sempre le nostre vite. Però è anche vero che ciò che non si dice, che non si scrive, non viene visto, riconosciuto, ricordato. Ho trovato pienamente il senso di questo mio scrivere leggendo questo altro brano di Emanuele Trevi: “la scrittura è un mezzo sicuramente buono per evocare i morti e consiglio a chiunque abbia nostalgia di qualcuno di fare lo stesso. Non pensarlo, ma scriverlo, accorgendosi ben presto che il morto è attirato dalla scrittura, trova sempre un suo modo inaspettato per affiorare nelle parole che scriviamo di lui, e si manifesta di sua propria volontà, non siamo noi che pensiamo a lui, è proprio lui”. Non so se è vero, ma mi piace molto pensare che lo sia. Come Chiara Gamberale, che ha simpaticamente scritto "certe cose le ho sempre pensate con la maiuscola", anch’io non riesco a pensare e a scrivere con la minuscola certe parole come: Scuola, Natura, Arte, Maestro...e Amico. Ciao, Amico mio.

Massimo Merci