Elementari, mandateci le foto dei primini

Vacanze finite: comincia domani l’anno scolastico 2024-25 e torna la nostra iniziativa rivolta ai bambini che debuttano nella scuola elementare. Chiediamo infatti ai nostri lettori di inviarci le foto del primo giorno della prima elementare di quest’anno. Sarà un bel modo per fissare e conservare un momento forte nella vita dei genitori e dei piccoli.

Come negli anni passati, dunque, il Carlino lancia un appello ai suoi lettori: realizziamo insieme questa sorta di album delle nuove generazioni, alle prese con un momento così importante della loro crescita. Il bambino o la bambina andrà ritratto frontalmente con lo zaino o il grembiule, come se stesse per entrare in classe. Le fotografie vanno mandate via mail all’indirizzo cronaca.forli@ilcarlino.net entro le ore 13 di lunedì 16 settembre, cioè domani.

Le mail dovranno contenere nome e cognome dell’alunno, scuola e classe frequentata.

In allegato, dovrà obbligatoriamente esserci un’autorizzazione firmata da entrambi i genitori che ci dia il consenso a pubblicare l’immagine. Non è niente di troppo complesso: è sufficiente scrivere su un foglio una frase come "noi genitori di... (nome del bambino) autorizziamo il Resto del Carlino alla pubblicazione della fotografia allegata", per poi firmarlo in calce. Lo sottolineiamo nuovamente: sia la mamma che il papà devono esplicitare in questo modo il loro consenso. A quel punto, sarà sufficiente scattare una foto al foglio e allegare l’immagine alla mail.

A proposito, nell’oggetto della mail chiediamo di scrivere: primo giorno di scuola 2024. I lettori troveranno poi tutte le loro foto, con i loro piccoli scolari, sul giornale del giorno dopo, martedì 17 settembre.