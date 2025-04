"Elemosina? . Non mi dà fastidio"

Vanda Sansovini, 74 anni, insegnante di scuola dell’infanzia, vive con il marito in uno dei condomini che abbraccia piazza Falcone Borsellino. "I bivacchi non sono una criticità: sono persone che fanno l’elemosina per comprare un panino al supermercato e poi si mettono sui muretti del centro commerciale a mangiare, chiacchierare e ascoltare musica. Sono individui in condizioni di disagio. Non lo vivo come un problema, dipende dalla percezione soggettiva". E prosegue: "L’angolo dove si radunano i bidoni del condominio e dei negozi è sporca. Anche il piazzale e il giardino andrebbero curati di più, ma siamo un ‘cane senza padrone’ perché non si sa di chi sia la responsabilità di pulizia".