Elena Dolcini alle 18 parla di albi illustrati

Per il ciclo di Incontri ‘Parole e Teatro’ al Piccolo di Forlì, oggi alle 18 Elena Dolcini della libreria Marmo di arte contemporanea presenterà ‘Un albo per ogni emozione’. Le emozioni sono spesso le protagoniste degli albi illustrati sia per adulti sia per bambini e offrono la possibilità di dialoghi coi più piccoli facilitando la lettura attraverso esperienze simili a quelle presentate nel libro. Elena Dolcini parlerà della forza espressiva delle figure. Sono libri efficaci per l’insegnamento e tali da aprire porte all’auto-osservazione. Ingresso gratuito (info 0543.64300).