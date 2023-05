Elena Faggi, ecco il nuovo singolo ‘This is how we won’t fall apart’

E’ in rotazione radiofonica ‘This is how we won’t fall apart’, il nuovo singolo di Elena Faggi disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 21 aprile. L’amore può spezzare i cuori. Tuttavia, qualche volta, due cuori spezzati possono curarsi a vicenda: questo è quello di cui parla nel brano. Il discorso nella prima parte è rivolto alla persona che ha spezzato il cuore del proprio ragazzo, dicendole che te ne prenderai cura tu, cucendogli ogni ferita, perché lo capisci più di chiunque altro, essendo stata ferita anche tu in passato. Sia tu che lui siete due anime gentili, sensibili, che danno e ricevono, e sai che, finché ognuno di voi camminerà per la propria metà del percorso, non cadrete in pezzi. Spiega l’artista a proposito del brano: "Per me pubblicare ‘This is how we won’t fall apart’ significa tanto perché riprendo così il mio percorso da cantautrice in lingua inglese, che avevo iniziato nel 2019, con ‘Numb’, e poi sospeso per la pandemia, Sanremo e il lavoro sul mio EP in italiano. Riparto con un brano a cui sono molto legata personalmente, arrangiato e prodotto da Francesco con una sonorità che richiama gli artisti internazionali che più ammiro".