Elena Faggi torna con ‘Dito medio’ Il nuovo singolo fuori lunedì

Sta per uscire un nuovo pezzo della giovane cantautrice forlivese Elena Faggi: da lunedì sarà in rotazione radiofonica ‘Dito Medio’, il nuovo singolo estratto dall’ultimo ep ‘Prevedibile’. ‘Dito medio’ parla di quella fase dell’amore in cui provi a fidarti di una persona, anche se temi che ti faccia soffrire. Non sai se dare ascolto al cuore o alla mente, se dare peso al passato o al presente. Alla fine, però, capisci che è meglio lasciar andare una persona che non ti ama come meriteresti, salutandola così "con tanto di dito medio".

Spiega l’artista a proposito del brano: "Per me Dito medio è una canzone di crescita, sento di essere cresciuta e maturata scrivendola e cantandola. Penso in più che trasmetta un messaggio molto importante: se non lasci andare la persona sbagliata, non darai la possibilità a quella giusta di arrivare. La cosa che più mi piace di questa canzone è la sua eleganza, la classe con cui parla della decisione importante e, talvolta dolorosa, di lasciar andare una persona, per il proprio bene."

Il videoclip è stato pubblicato su YouTube il 22022022, che, oltre a essere una data palindroma, era il giorno del ventesimo compleanno di Elena: "Per me ha significato tanto inserire la scena finale dello spegnimento delle candeline – ha commentato Elena – perché rappresenta ‘il diventare grande’ di cui parlo nella canzone, maturare e capire cos’è meglio per sé stessi. È stato bellissimo girare la maggior parte delle scene a Cesenatico, soprattutto perché con me c’erano i musicisti che hanno suonato nella canzone, tra cui mio fratello Francesco, che, oltre ad essere il pianista, è il producer del pezzo".