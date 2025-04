Eletta la moglie del vicesindaco: "Ma non sarò la coordinatrice"

Sara Calora, classe 1979, è stata la più votata del quartiere Centro. Maestra elementare, con alle spalle anche esperienze da commerciante, ha la stessa età del marito, il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno.

Si aspettava di essere la più votata?

"No, non pensavo di essere la prima tra gli eletti. È un risultato che fa piacere".

Nelle scorse settimane qualcuno aveva notato che lei fosse la moglie del vicesindaco. Questo l’ha infastidita?

"Le confido che non ho capito il motivo della polemica. Avrei dovuto essere discriminata nella mia voglia di partecipare a causa di mio marito? Ma di cosa stiamo parlando?".

Perché si è candidata?

"Mi sono candidata perché credo molto nel valore della partecipazione dei Comitati di quartiere, che sono gli interlocutori più vicini al cittadino".

Ha già avuto esperienze nei comitati di quartiere?

"Sì, sono stata eletta per due mandati consecutivi nel quartiere San Pietro quando ero titolare di un’attività commerciale in piazza Cavour".

Come ha fatto campagna elettorale?

"Conosco da almeno vent’anni tanti residenti in centro".

Per consuetudine, in quanto più votata, potrebbe ambire al ruolo di coordinatrice del quartiere: le piacerebbe?

"Al di là dei ruoli, penso che la cosa più importante sia instaurare un buon clima di squadra per ascoltare e rappresentare al meglio le esigenze dei nostri concittadini del centro storico: il coordinatore lo sceglieremo insieme. Io non mi rendo disponibile a farlo, poiché con mio marito vicesindaco con delega anche al centro storico, non credo sia opportuno, anche se non c’è alcuna norma che lo impedisca".

Quali sono le problematiche principali che secondo lei bisognerebbe risolvere?

"Credo che i problemi del centro siano vari e variegati. Da commerciante ho vissuto le problematiche di gestire un’attività avendo la concorrenza di grandi centri commerciali dove il parcheggio c’è sempre ed è gratis. Ma vivere in centro è anche molto bello e lo consiglierei a tutti. Favorire negli anni il ritorno di residenti in centro è fondamentale".

Fra gli eletti, proprio del centro, c’è anche una persona di origini straniere.

"È una ricchezza. E sarà ovviamente un piacere collaborare. Certo è che il processo di notevolissima concentrazione di persone straniere in alcuni stabili di edilizia residenziale nel centro, portata avanti a Forlì nei decenni passati, non aiuta l’integrazione. Come quando a scuola si forma in prima elementare una classe di soli bambini stranieri. Così si sprecano occasioni di reale integrazione".

Cosa vorrebbe portare in questo nuovo comitato di quartiere?

"Favorire e incrementare momenti di incontro tra i residenti, tentando di coinvolgere anche il mondo degli studenti universitari. Mettere in campo iniziative che aiutino a far percepire quanto sia piacevole frequentare, vivere e abitare in centro".

Matteo Bondi