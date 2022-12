Eletto il nuovo sindaco dei ragazzi

Eletto a Meldola il ‘sindaco dei ragazzi’ Alessandro Buzi (a destra nella foto) che frequenta la terza media che è stato scelto dai 14 consiglieri (5 ragazze e 9 ragazzi) che fanno parte del consiglio comunale dei ragazzi eletto dagli alunni della secondaria di primo grado dopo la campagna elettorale svoltasi in tutte le classi in un percorso di cittadinanza attiva e di partecipazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale. "Durante la prima seduta di insediamento i ragazzi hanno rappresentato al sindaco Roberto Cavallucci le priorità – precisa la tutor del percorso Antonella Caroli consigliera comunale – sulle quali intendono impegnarsi: ambiente, rispetto del territorio, solidarietà, inclusione e il supporto a chi è svantaggiato, oltre ad aver messo in luce le loro esigenze e istanze. Il ringraziamento per il successo dell’iniziativa va alle famiglie che hanno sostenuto il progetto, a tutto il personale scolastico e alla dirigente Benedetta Zaccarelli". "Un percorso interessante di cittadinanza e sperimentazione di buone pratiche – conclude il sindaco Cavallucci – che continua a dare un contributo allo sviluppo di Meldola. I ragazzi hanno dimostrato grande senso civico e un comportamento encomiabile".

o.b.