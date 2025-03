Elettrodomestici, smaltite 2.290 tonnellate

Parliamo di 21.100 tonnellate di Raee (acronimo che sta per ‘rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche): l’equivalente del peso di 58 airbus A380. Tanta la quantità raccolta nel 2024 in Emilia-Romagna da Erion Weee, il consorzio dedicato a questo genere di scarto: un risultato che colloca la regione al quarto posto tra le più virtuose d’Italia. Tra i Raee domestici gestiti da Erion Weee in regione prevalgono lavatrici, lavastoviglie e forni (11.360 tonnellate); quasi 6.300 tonnellate sono invece rappresentate da elettrodomestici per la refrigerazione. Terza posizione per piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, informatica (più di 2.000 tonnellate); seguono tv e monitor con oltre 1.360 tonnellate e infine rifiuti da sorgenti luminose con 26 tonnellate.

Il corretto trattamento dei Raee domestici gestiti da Erion Weee in Emilia-Romagna ha permesso di riciclare quasi 11.800 tonnellate di ferro; più di 2.440 tonnellate di plastica; 502 tonnellate di rame e 458 tonnellate di alluminio. Si è evitata l’emissione in atmosfera di 150.500 tonnellate di CO2 e ha permesso il risparmio di oltre 27.700.000 di kWh. Nella graduatoria delle provincie, Forlì-Cesena si colloca terza con più di 2.290 tonnellate. Bologna è al primo posto, con oltre 7.300 tonnellate, seguita da Modena (oltre 2.880 tonnellate). Dopo Forlì-Cesena, invece, troviamo Reggio-Emilia (2.000 tonnellate), Parma (oltre 1.590 tonnellate) e, in fondo alla classifica Piacenza con 734 tonnellate.

Una nota amara: nonostante questi risultati la regione non riesce a superare i numeri del 2023, registrando un calo del -4%. Erion Weee riconduce il problema "a un disinteresse generalizzato verso il tema", sottolineando che "in teoria i Raee vengono identificati come strategici per l’economia del Paese, eppure di fatto nel corso del 2024 non sono state messe in atto azioni concrete a supporto della crescita del settore".