"Elezioni 2024, i civici saranno decisivi"

Elio Dogheria, capogruppo in consiglio comunale della lista civica Forlì Cambia, il centrodestra ha dato il via al cantiere per le elezioni amministrative del 2024. Come giudica l’operato dell’amministrazione dall’inizio del mandato? "Oculata e di buon senso, poiché non si è mai ragionato in termini di azzeramento di quello che era stato fatto prima. Quando si amministra è giusto e opportuno che si operi in continuità con il pregresso. Sulle grandi scelte strategiche c’è un necessario fil rouge dovuto ai tempi medi tra ideazione, progettazione e realizzazione. Poi è inevitabile che ogni amministrazione ci metta del suo". Zattini ha dichiarato la sua ricandidatura: lui dice all’insegna della continuità. Sarà così? "La ricandidatura del sindaco è sicuramente una buona notizia, anche perché l’incidenza delle scelte si vede sul lungo periodo. Detto ciò, a mio avviso, è necessario innescare un cambio di passo a tutti i livelli, per cogliere le opportunità del momento storico". Opportunità? Non è piuttosto un momento di crisi? A cosa si riferisce? "Le risorse del Pnrr rappresentano una grande opportunità anche per il Comune di Forlì. Si tratta di un’occasione irripetibile, perché così tanti soldi per il settore pubblico non si sono mai visti, tanto più che veniamo da periodi di ristrettezze finanziarie...