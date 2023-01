Elezioni 2024, nel Pd si pensa a Rinaldini Opzione Ancarani. Russo: "Non corro"

di Marco Bilancioni Sedici mesi o giù di lì alle prossime elezioni amministrative. Il calcio d’inizio della partita, idealmente, l’ha dato l’annuncio del sindaco Gian Luca Zattini quando, a inizio gennaio, ha ufficializzato la sua ricandidatura. Si gioca, idealmente, il match di ritorno del 2019 vinto dal centrodestra: maggioranza ‘in vantaggio’ e opposizione obbligata a trovare chi segni il gol che riapra la partita. Dunque, è dalle parti del centrosinistra che c’è maggior fermento. E sono almeno tre i nomi che ricorrono in queste ore nelle conversazioni degli addetti ai lavori. Il primo, quello forse più interessante, è di Graziano Rinaldini: 66 anni, in pensione dal maggio 2020, è stato lo storico direttore della cooperativa Formula Servizi, un colosso che si occupa di pulizie, ambiente, innovazione, cultura, da qualche anno anche di infanzia, con appalti in tutta Italia. Rinaldini è notissimo anche nel mondo del volontariato: storico volto della Protezione Civile del suo paese, Forlimpopoli, ha alle spalle innumerevoli missioni umanitarie. Ultimamente è stato tra i coordinatori degli aiuti partiti dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, in via Lunga, fin quasi al confine con l’Ucraina. È inoltre in prima linea nel pranzo solidale, un appuntamento ormai tradizionale...