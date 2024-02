Elezioni a Premilcuore, si svela la lista di Valmori

"Per far sì che il nostro territorio possa crescere e progredire, è necessario proporre progetti ambiziosi e a valenza internazionale". Secondo Ursula Valmori, sindaca uscente di Premilcuore e nuovamente candidata, questo è il motivo di aver scelto lo slogan per la propria lista civica – ’Se ami il tuo territorio partecipa al suo progresso’ – che si presenterà alle elezioni di giugno appoggiata dal movimento ‘Impegno comune per Premilcuore’, che sarà il nome della lista.

Spiega Valmori in un comunicato: "Siamo un gruppo di persone provenienti da percorsi personali, professionali e culturali diversi e che si sono incontrate, grazie a sensibilità, valori ed obiettivi in comune, ma soprattutto per una visione di lungo periodo sul futuro di Premilcuore". Questo tipo di azione politica ha due visuali: una che guarda a terra, "attenta ai problemi dell’oggi (sanità, scuola, manutenzione del territorio, decoro urbano...)", l’altra che guarda avanti, lontano, "per immaginare il futuro della nostra comunità". Ne seguirà "un programma che non gestisca solo l’ordinario, ma che proponga innovazione e progettualità, affinché il nostro territorio possa diventare più attrattivo", con progetti di ampio respiro "che portino un reale beneficio strutturale" e non solo rivolti all’ordinaria amministrazione. Internazionalizzazione, formazione, turismo e cultura "sono i pilastri che contraddistingueranno il nostro impegno".

Il modello turistico "dovrà far leva sulla creazione di un sistema coordinato dell’accoglienza, che coinvolga il commercio e la cultura e si basi sulla capacità di valorizzare il territorio con azioni di marketing attivo, a livello nazionale ed internazionale". Un progetto di accoglienza turistica e culturale "implica il miglioramento della qualità della vita locale, la salvaguardia e la manutenzione del territorio, l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture, la conservazione del patrimonio naturale, la promozione di una maggiore consapevolezza rispetto al valore dei nostri beni paesaggistici e culturali e la valorizzazione dell’eccellenza enogastronomica".

In riferimento al commercio e attività produttive, "una particolare attenzione verrà data al settore della ristorazione per il fondamentale ruolo che riveste in una politica di apertura del territorio". Aggiunge Valmori: "Se eletti, completeremo i progetti già iniziati, fra cui Appennino in Musica, Progetto Savignac e Progetto parco archeologico". Segue anche un elenco di "progetti attualmente solo impostati e che vorremmo realizzare nei prossimi anni". Il comunicato s conclude annunciando "alcuni incontri pubblici che organizzeremo prossimamente".