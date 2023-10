Elezioni, aperte le iscrizioni agli albi

A Castrocaro Terme e Terra del Sole sono aperti i termini per iscriversi agli albi degli scrutatori (30 novembre) e dei presidenti di seggio elettorale (31 ottobre). Tra i requisiti, non essere dipendenti del Comune o del Ministero dell’Interno, non appartenere alle forze armate e possedere il titolo discuola media dell’obbligo per gli aspiranti scrutatori e di scuola media superiore per l’albo dei presidenti. Info: 0543.767136, www.castrocarotermeterradelsole.fc.it.