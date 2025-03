"Elezioni apolitiche?. Solo ipocrisia. Noi siamo in campo"

La federazione provinciale del Partito Comunista si è opposta all’idea che le elezioni dei comitati di quartiere non debbano avere connotazioni politiche, perciò nelle scorse settimane si è spesa per invitare i suoi iscritti ad autocandidarsi e ha diffuso il suo programma. "I partiti che sostengono l’attuale giunta stanno favorendo le candidature di chi è vicino alle loro posizioni , perciò per quanto saremo capaci si dovranno fronteggiare con le nostre legittime e comuniste posizioni, sostenuto dai nostri iscritti e da coloro che si sono stancati delle brutture che caratterizzano Forlì da troppi decenni".