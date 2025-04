Elezioni, Bonaccini ospite alla cena a sostegno di Scogli

Scende in campo l’europarlamentare Stefano Bonaccini (foto) a sostegno di Filippo Scogli, per le prossime amministrative che si terranno a Bertinoro il prossimo 25 e 26 maggio. Sabato alle ore 20,30 al centro sportivo Vasco Spazzoli di Fratta Terme l’ex presidente della Regione Emilia-Romagna sarà l’ospite d’onore alla cena di autofinanziamento organizzata dalla lista ‘Insieme per Bertinoro’.

"La presenza di Bonaccini testimonia l’attenzione verso il nostro territorio e rappresenta un importante sostegno alla nostra proposta politica – commenta il candidato sindaco Scogli – con noi ci sarà anche l’assessora regionale Gessica Allegni. Sarà una serata importante per raccogliere fondi per la campagna elettorale, insieme ai candidati consiglieri, sostenitori e simpatizzanti". Il Centro Vasco Spazzoli si trova in via Superga 190. Info e prenotazioni: 328.0358450, 335.1019422.