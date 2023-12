Elezioni comunali, si scalda la corsa. Il Pd: "Entro gennaio il candidato"

Entro la fine del mese di gennaio sarà svelato il nome del candidato sindaco per il centrosinistra a guida Partito Democratico. E’ quanto fanno sapere i segretari Dem, Gessica Allegni e Michele Valli, a seguito di un comunicato stampa emesso ieri che boccia in toto i cinque anni di mandato del sindaco Gian Luca Zattini e della sua giunta.

Proprio in previsione delle prossime elezioni amministrative di giugno del 2024 i Dem sono impegnati in queste settimane a lavorare "ad una coalizione che vorremmo il più ampia e coesa possibile e con cui abbiamo l’intento di presentare una candidatura forte e credibile". Riguardo ai nomi sul campo dei possibili candidati di coalizione le bocche sono cucite. Nei mesi scorsi era stato fatto più volte il nome di Graziano Rinaldini, ex numero uno di Formula Servizi. Mentre è tramontata l’ipotesi della segretaria della Cgil provinciale, Maria Giorgini.

L’azione amministrativa del sindaco e della sua giunta è stata bocciata su tutta la linea dai consiglieri comunali del Pd, che ricordano come "Zattini abbia potuto godere di una elasticità mai vista rispetto ai conti pubblici e, nonostante questo, molti lavori siano al palo dal 2020, primo fra tutti il restauro di Palazzo Merenda, che conseguente spostamento della biblioteca".

Quello che era il cavallo di battaglia del programma elettorale di Zattini del 2019, cioè la rivitalizzazione del centro storico, sempre secondo i consiglieri comunali del Partito Democratico, è stato un enorme flop, con decine di negozi chiusi e una mancanza di visione che vada oltre i tanti soldi spesi nelle luminarie natalizie. Ancora critiche poi per la gestione dell’emergenza.

"Dal futuro di Forlì dipende quello di un intero territorio – ricordano Allegni e Valli – e non intendiamo rassegnarci al declino degli ultimi anni". Gian Luca Zattini si è detto pronto a ricandidarsi per il centrodestra a giugno per un eventuale secondo mandato. Il centrosinistra si sta così organizzando per cercare di riprendersi il governo della città capoluogo dopo che cinque anni fa, prima volta nella storia repubblicana, lo aveva perso.