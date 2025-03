Elezioni consigli di frazione, partono le candidature

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha indetto le elezioni dei consigli di frazione di San Colombano, Ricò, Gualdo, Teodorano, Piandispino, Valdinoce e Vitignano per domenica 27 aprile dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Qualsiasi elettore, anche non residente, che abbia compiuto diciotto anni alla data della votazione ed intenda candidarsi dovrà inoltrare domanda scritta al segretario comunale, almeno 30 giorni prima della votazione. Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno tre elettori della frazione che non potranno essere candidati e non potranno sottoscrivere più di una candidatura.

Possono votare i cittadini che abbiano compiuto 16 anni residenti nella frazione, italiani o comunitari, e che risultino iscritti all’anagrafe della popolazione del Comune alla data della votazione. Non possono essere eletti coloro che rivestono cariche elettive pubbliche comunali, provinciali, regionali o nazionali.

Con successivi manifesti saranno pubblicati i nominativi dei singoli candidati alla carica di Consigliere di Frazione ed i luoghi individuati per i seggi.

o. b.