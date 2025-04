Elezioni, due giorni allo stop alle candidature

Tra due giorni chiudono gli uffici elettorali per depositare i nominativi dei candidati alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro, che si terranno il 25 e 26 maggio. La tornata elettorale si è resa necessaria a seguito delle dimissioni della sindaca Gessica Allegni, chiamata dal presidente della Regione Michele de Pascale ad assumere nella sua giunta il compito di assessora alla cultura, parchi e pari opportunità. A meno di clamorose sorprese, impreviste, saranno due le liste a contendersi il primato. ‘Insieme per Bertinoro’, che candida come sindaco Filippo Scogli, e ‘Voltare Pagina’ che appoggia la candidatura a primo cittadino di Giorgio Bernaroli. ‘Insieme per Bertinoro’ è in piena continuità con la giunta Allegni, lo stesso Scogli era assessore ai lavori pubblici, è appoggiata dai partiti di centrosinistra oltre che da vari civici. ‘Voltare Pagina’ non dovrebbe avere il diretto sostegno dei partiti di centrodestra, anche se una presentazione ufficiale ancora non è avvenuta. Bernaroli è stato amministratore e vicesindaco durante il primo mandato di Nevio Zaccarelli, dal 2011 al 2013 (per circa metà mandato). Una corsa a due che ricalca in parte quella che tre anni fa vide contrapporsi Allegni e Barbara Asioli. Quella volta partì per prima la campagna elettorale del centrodestra, mentre il centrosinistra era alle prese con varie vicissitudini interne, ma il risultato finale fu comunque appannaggio di Allegni.

Ora a partire con largo anticipo è stato il centrosinistra, e sono già stati presentati in più occasioni i 16 candidati al consiglio comunale, e Scogli ha svelato parte della sua possibile giunta, in caso di vittoria, con Sara Londrillo che ricoprirebbe il ruolo di vicesindaca e Raffaele Trombini confermato come assessore. Il nome del candidato sindaco Bernaroli è stato annunciato solo due settimane fa, dopo che nei mesi precedenti si era sondata la disponibilità di Andrea Bandini, ex direttore del Centro Universitario, e di Mirko Capuano, ex vicesindaco con Gabriele Fratto. Stefano Lolli, già candidato contro Zaccarelli prima e Fratto poi, si era detto disponibile, annunciando che la lista si sarebbe chiamata ‘Una via per Bertinoro’, modificata poi in ‘Voltare Pagina’. I nomi dei 16 candidati verranno svelati nei prossimi giorni, e ne dovrebbero far parte alcuni dei consiglieri comunali di opposizione uscenti, anche se Bernaroli ha spiegato che ‘Voltare Pagina’ sarà un progetto politico diverso da BartnOra.

Matteo Bondi