"Elezioni, no ad attacchi personali"

Comincia ad animarsi la campagna elettorale a Galeata dove il 14-15 maggio si vota per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Il primo ad organizzare un confronto tra i quattro candidati è Alessandro Galeotti che ha invitato Francesca Pondini, Sara Quadrelli e Giorgio Ferretti per mercoledì 26 aprile alle 22,30 in un confronto pubblico presso il circolo Arci La Sezione 2.0 in via IV Novembre 1. Titolo della serata ‘In sezione verso l’elezione. Una chiacchierata cordiale per tutti’. I candidati, secondo Galeotti, dovranno esporre proposte, dubbi e aspettative al bancone in un solo minuto. Poi bevuta e si riparte con un secondo giro. Galeotti conferma che i suoi avversari sono stati contattati e spera che non si sottraggano al confronto. Media Mattia Bertozzi, diretta facebook su @sezione_2.0.

Più tradizionali le proposte di Francesca Pondini e Sara Quadrelli. La candidata ‘Per il cambiamento Lista civica Francesca Pondini sindaco’ presenterà infatti la squadra che ha come simbolo un galeone e il programma al teatro ’Zampighi’ giovedì 27 alle 20,30. Al termine sarà offerto un rinfresco. Quadrelli presenta venerdì 28 alle 20,30 sempre al Teatro comunale il programma, il simbolo con l’antica chiave romana di Mevaniola e i candidati della lista civica ‘Galeata futura. Sara Quadrelli sindaco’. A riscaldare la campagna elettorale è un post molto duro su Facebook della sindaca Elisa Deo candidata consigliera nella lista civica ‘Progettiamo Galeata. Giorgio Ferretti sindaco’. Parole taglienti le sue sia contro la ‘destra’ che la ‘sinistra’ accomunate nello sfruttare, a suo dire, la vicenda giudiziaria del ponte di Mercatale (chiuso dalla magistratura) dove sono a processo sia la Deo, che il candidato sindaco Ferretti in qualità di ex responsabile del Servizio tecnico comunale oltre agli assessori uscenti Potito Scalzulli e Cristiano Zambelli. "Non avendo elementi di merito su cui far leva per distinguersi – scrive la Deo –, l’unica modalità è quella dell’attacco personale cercando di instillare nei cittadini l’idea che amministratori e funzionari siano delinquenti a processo". Falliti i tentativi di formare un ’listone unico’ la destra viene definita "fantozziana che in dote porta solo sonore sconfitte e una sinistra capace negli ultimi 15 anni di essersi azzerata completamente grazie alla lungimiranza della sua ‘eminenza grigia’". Al momento nessuna replica.

Oscar Bandini